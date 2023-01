Milan-Torino, l’analisi dell’avversario di ‘acmilan.com’ | Coppa Italia News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato l'analisi dell'avversario di questa sera, vale a dire il Torino di Ivan Juric

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - In campionato, a fine ottobre, non è andata bene al Milan. Un sorprendente e determinato Torino ha sconfitto la banda di Pioli per 2-1 in terra piemontese, costringendo i rossoneri ad uno dei due stop forzati della Serie A 22/23 (l’altro con il Napoli). A maggior ragione l'impegno di Coppa Italia non va sottovalutato da Calabria e compagni, che di fronte si troveranno un avversario ostico e con individualità importanti. Perché se è vero che i granata non riescono a battere il Diavolo almeno due volte nella stessa stagione dal 1985 (e in due competizioni diverse dal 1969), è altrettanto che a San Siro arriva una formazione che ha vinto le due partite di questa Coppa Italia senza subire alcun gol e in generale non hanno concesso reti in cinque delle ultime sei gare giocate nella competizione.

Il Milan nell'esordio stagionale della coppa nazionale ha un'ottima tradizione e basti pensare che l’ultima volta in cui il club rossonero ha perso la prima partita della competizione risale addirittura al dicembre 2008 (1-2 v Lazio); da allora, i lombardi hanno sempre passato il turno nelle successive 13 occasioni. L'ultima volta in cui, invece, il Torino ha superato gli ottavi di finale di Coppa Italia è stata nel gennaio 2020 (vittoria ai rigori contro il Genoa); in quella stagione, tra l’altro, i granata si fermarono al turno successivo, in cui furono eliminati proprio dal Milan (2-4 nel gennaio 2020).

I GRANATA IN TRASFERTA FATICANO, CONCEDONO TANTO NEI SECONDI TEMPI

È innegabile che in questa stagione, finora, abbiamo visto un Torino in casa e un Torino in trasferta. Addirittura 14 dei 19 gol subiti dei piemontesi nella Serie A 22/23 sono arrivati lontano dall’Olimpico: solo l’Inter conta una percentuale maggiore di reti concesse in trasferta rispetto al totale della formazione di Jurić (74%). E il dottor Jekyll/Mister Hyde granata si manifesta anche tra prima e seconda frazione di gioco. Solo Lazio (tre) e Juventus (quattro) hanno subito meno gol del Toro (sei) nel corso dei primi tempi della Serie A in corso, mentre nella seconda frazione della competizione i granata ne hanno concessi più del doppio: 13, di cui sette degli ultimi nove. Attenzione però alla Coppa Italia, dove il Torino ha già messo referto sette reti con cinque marcatori diversi. Solo Spezia e Modena (entrambe otto) hanno segnato più gol di Sanabria e compagni e solo Modena, Monza ed Ascoli contano così tanti differenti realizzatori.

VLAŠIĆ, RADONJIĆ, MIRANČUK: QUANTA QUALITÀ SULLA TREQUARTI

Se come detto il Torino dietro concede e spesso subisce gol, davanti ha un potenziale enorme, che se sfruttato sa regalare gioie a Jurić e a tutto il pubblico granata. A partire dal croato Nikola Vlašić, che è il giocatore tra i piemontesi che annovera più partecipazioni a un gol in stagione, considerando tutte le competizioni (sette, frutto di quattro reti e tre assist). Il classe ’97 ha già fornito un assist contro il Milan in Serie A, proprio nell’ultima gara giocata il 30 ottobre 2022. E poi c’è il russo Aleksey Mirančuk, che ha già realizzato un gol contro il Diavolo: il trequartista granata ha segnato la rete decisiva del 2-1 nell’ultima sfida di campionato tra le due squadre e vanta già tre gol stagionali. Infine, attenzione al feeling con la Coppa Italia di Nemanja Radonjić, capace di andare bersaglio nelle ultime due partite della competizione; l’ultimo giocatore del Torino ad avere trovato il gol per tre gare consecutive è stato Andrea Belotti: quattro tra novembre 2016 e novembre 2017 (dei quali uno contro il Milan). Radonjić, inoltre, è il giocatore – tra quelli che militano attualmente in Serie A - che ha creato più occasioni (sette) e portato a buon fine più dribbling (sei) in questa edizione di Coppa Italia. Saltare l’uomo, creare superiorità, fare la differenza. La trequarti granata sa come colpire. Milan, il punto sui rinnovi: domani tocca a Bennacer. Quando a Leao?