Milan, Thiaw salterà il match di Coppa Italia contro il Torino: il motivo

Mercoledì sera il Milan sarà impegnato in un'importante sfida da dentro o fuori. I rossoneri, infatti, affronteranno agli ottavi di Coppa Italia il Torino di Ivan Juric a 'San Siro'. Stefano Pioli dovrà continuare a fare a meno di diversi calciatori, assenti per lo più per infortunio. A questi se ne aggiunge un altro, vale a dire Malick Thiaw. Il difensore tedesco non è infortunato, ma dovrà comunque saltare la partita per squalifica. L'ex Schalke 04 era stato espulso nella scorsa stagione, ad ottobre 2021, durante un match di Coppa di Germania tra Monaco 1860 e Schalke 04. Allora Thiaw venne fermato per due turni, uno già scontato lo scorso luglio in Schalke 04-Bremer SV. Leao risponde a ‘Er Faina’ sul rinnovo: “Fake news come sempre”