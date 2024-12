Milan-Sassuolo, Serafini: “I rossoneri hanno fatto il loro dovere”

Luca Serafini ha commentato con entusiasmo la netta vittoria per 6-1 contro il Sassuolo ai microfoni di Milan TV , esprimendo soddisfazione per la prestazione della squadra. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Nelle partite contro le squadre inferiori si fa così. Nel pugilato non si dà speranza all'avversario, devi mandarlo giù. E nel calcio fatto l'1-0 o il 2-0 non ti devi fermare. Devi imporre la tua superiorità. Forse questo tipo di bivio l'abbiamo superato, dal punto di vista mentale se questi ragazzi hanno capito la differenza fra vincere senza soffrire e vincere o non vincere è importante. Il Milan ha fatto il suo dovere e quando vinci queste partite: 3-2, 3-0 e 6-1 hai fatto il tuo dovere ma non sono tante le squadre a fare il loro dovere".