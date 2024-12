Pagelle Milan-Sassuolo 6-1: finiti gli aggettivi per Reijnders, due insufficienze

PAGELLE MILAN-SASSUOLO - Oggi non ci si aspettava niente di diverso da ciò che poi è stato. Vince il Milan dominando e chiudendo la faccenda in venti minuti. Doveroso. Però non si può dimenticare che è pur vero che il grande classico del Milan che fatica agli ottavi di Coppa Italia lo conosciamo bene. Invece i rossoneri giocano tranquillamente e stravincono. Illuminati da uno splendido Reijnders, giocatore per cui ormai non servono più parole. Al 23' sono già 4 i gol segnati. Di cui uno dell'olandese, due di Chukwueze e uno di Rafa Leao, anche lui molto ispirato. Nella ripresa il Milan deve gestire, ma si permette anche il lusso, dopo aver cambiato tanti giocatori, di segnare altri due gol con Calabria e Abraham. Peccato per il gol subito, su errore di Fikayo Tomori e Torriani. Turno superato, adesso ad attendere i rossoneri c'è la vincente di Roma-Sampdoria.