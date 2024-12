Milan-Sassuolo, i precedenti dell’arbitro Bonacina con le due squadre

Stasera, alle ore 21:00, Milan e Sassuolo si affronteranno in Coppa Italia e l'arbitro del match sarà Kevin Bonacina della sezione di Bergamo.

Stasera, alle ore 21:00, andrà in scena a San Siro il match Milan-Sassuolo e l'arbitro sarà Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Il match tra rossoneri e neroverdi vale per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2024/2025. Per la prima volta nella sua carriera, il 30enne Bonacina arbitrerà un match del Milan e del Sassuolo.