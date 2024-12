Quindi, se la partita tra Milan e Sassuolo dovesse finire in parità nei tempi regolamentari, si andrebbe direttamente ai calci di rigore. Scampato pericolo per i rossoneri, che negli ultimi hanno giocato spesso i supplementari in Coppa Italia. LEGGI ANCHE: Coppa Italia, tocca al Milan: Fonseca vuole emulare un suo illustre predecessore >>>