Milan-Sassuolo, numeri e dove vederla: ecco cosa c’è da sapere

(fonte: acmilan.com) Inizia da San Siro, con gli Ottavi di finale, il cammino del Milan in Coppa Italia: a lle 21.00 affrontiamo il Sassuolo di Fabio Grosso, che questa stagione milita in Serie B dopo undici stagioni consecutive di Serie A. Un impegno da non sottovalutare, tanto per la qualità dell'avversaria quanto per l'importanza della Coppa Italia, competizione in cui cercheremo di arrivare fino in fondo. Nella nostra consueta Preview tutte le notizie utili per l' avvicinamento al calcio d'inizio del match.

QUI MILANELLO

Previsti diversi cambi di formazione per Mister Fonseca, potrebbero riposare molti dei reduci del successo in Serie A contro l'Empoli. In attacco, dopo le buone prove espresse nelle ultime partite, dovrebbe esserci spazio dal primo minuto per Abraham, in gol nelle ultime due trasferte contro Cagliari e Slovan Bratislava, ma anche per Chukwueze, apparso in ottima forma sabato. Per la squadra il momento è positivo e, dopo aver archiviato il mese di novembre senza sconfitte, l'ambizione è quella di iniziare dicembre nel migliore dei modi: il debutto in Coppa Italia è un'occasione per proseguire la striscia di buoni risultati ottenuti nelle recenti uscite, ma anche per dare minuti a chi fin qui ha giocato meno, senza tralasciare l'importanza della competizione. Assenti Maignan e Theo, torna a disposizione Okafor e verranno aggregati Bartesaghi e Jiménez.