Milan-Sassuolo, la formazione sarà svelata in un modo speciale

Stasera, il Milan affronterà il Sassuolo in Coppa Italia e la formazione dei rossoneri sarà svelata eseguendo la lingua dei segni.

Stasera, alle ore 21:00 , il Milan affronterà il Sassuolo in Coppa Italia e la formazione ufficiale di stasera sarà svelata in maniera particolare.

Tra le iniziative ed attività proposte dal Milan per il 125° anniversario del club e le feste natalizie, una di questa andrà in scena proprio stasera. Fondazione Milan, per il terzo anno di fila, sarà Match Charity Partner di una partita della Prima Squadra Maschile.