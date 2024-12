Alle ore 21:00 c'è Milan-Sassuolo allo stadio di San Siro. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

A che ora gioca il Milan stasera?

Milan-Sassuolo, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera alle ore 21:00, si disputerà, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Sassuolo, valevole per gli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2024-2025. Per il Milan di Paulo Fonseca è l'esordio stagionale nella coppa nazionale; il Sassuolo di Fabio Grosso, invece, ha già eliminato Cittadella (2-1 in casa) al primo turno e Lecce (2-0 fuori casa) al secondo turno del torneo.