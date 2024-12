Milan-Sassuolo, Fonseca: “Vogliamo la finale. Leao in campo per vincere”

"Mi piace questa competizione, penso che abbiamo la possibilità di andare avanti. Siamo il Milan, siamo ambiziosi e vogliamo andare in finale. Leao? Sta sfruttando altri spazi oltre l'esterno. Sta facendo bene, è in un buon momento. Ho fiducia in tutti i giocatori, ma è una scelta per vincere la partita. Abraham? Ha fatto una buonissima partita a Bratislava, è in crescita. Mi aspetto che faccia una buona partita".