Milan-Sassuolo, Fonseca: “Abbiamo fatto quasi tutto bene. L’Atalanta …”

Sull'Atalanta: "Adesso abbiamo una partita molto molto difficile, domani cominciamo a preparare la partita. Loro sono forti, ma anche noi e siamo in crescita. Andiamo a Bergamo con l'ambizione di vincere la partita, anche se non sarà facile giocare contro questa squadra".

Sull'atteggiamento delle 'riserve': "È la cosa più importante di questa sera per me. Chi ha giocato meno oggi ha fatto una grande partita. Per me è una prova di fiducia, ho la possibilità di fare turnover in questo modo".