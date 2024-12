Milan-Sassuolo, Masala: “Fonseca ha sbrigato una pratica tranquilla”

Il Milan di Paulo Fonseca ha vinto 6-1 contro il Sassuolo in Coppa Italia ed il giornalista Andrea Masala , sulle pagine della Gazzetta dello Sport , ha dato la sua opinione sui rossoneri. Il Milan, venerdì sera, giocherà contro l' Atalanta in Serie A .

Queste sono le parole di Masala: "Intriga il messaggio lanciato dai rossoneri: fanno sul serio in una competizione che non ritengono di ripiego. Fonseca, anche senza schierare i titolarissimi, ha comunque allestito una formazione che gli ha permesso di sbrigare una pratica in tranquillità. Mettiamoci pure che acquisiscono minuti le seconde linee: l'avvio è incoraggiante, per il Milan vale la pena investire anche su un altro fronte interno". LEGGI ANCHE: 125 anni Milan con Gullit, van Basten e Rijkaard. Poi una maglia speciale e … >>>