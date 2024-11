Milan-Sassuolo, Boloca: “Andremo a San Siro con entusiasmo”

Martedì 3 dicembre ci sarà Milan-Sassuolo in Coppa Italia e Boloca, centrocampista neroverde, ha parlato dopo il match di ieri in Serie B.

Martedì 3 dicembre si affronteranno Milan e Sassuolo in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia e Daniel Boloca , centrocampista neroverde, ha commentato sui canali ufficiali del club in match di ieri di Serie B .

Ieri, il Sassuolo ha vinto 0-2 contro la Reggiana. Queste sono state le parole di Boloca: "Noi pensiamo di migliorare giorno dopo giorno giocando con anima, cuore e grinta. Cerchiamo di lavorare per limare i difetti che abbiamo. Ci sentiamo in debito coi tifosi, vogliamo renderli orgogliosi, ci hanno sempre dimostrato grande affetto. Non è stata una partita semplice, abbiamo tenuto botta e quando l’abbiamo sbloccata è andata in discesa. Nella ripresa siamo entrati bene in campo e siamo stati bravi a chiuderla. Conta come si approccia alla partita, cerco sempre di mettermi a disposizione della squadra. Martedì andiamo a San Siro con entusiasmo".