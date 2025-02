Su Gimenez e Joao Felix: "Era difficile per Gimenez, lo conoscevamo bene, per questo mercato sapevamo che c’era una possibilità. Con i club olandesi è sempre difficile, abbiamo visto anche con Reijnders. Santiago ha fatto tanto, con il suo agente. La possibilità di portarlo era un’idea che avevamo già in mente. A gennaio è sempre difficile, ma l'importante era prendere un numero 9. Su Joao Felix per farlo restare dipende da lui e da noi, con il Chelsea abbiamo un ottimo rapporto, c'è sempre la possibilità, vediamo in estate. Chukwueze resta con noi e siamo contenti".