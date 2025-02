Milan-Roma – La vittoria c’è, ma arriva una multa dal Giudice Sportivo: il motivo

Mercoledì sera il Milan ha centrato una vittoria importante nei quarti di finale di Coppa Italia , battendo la Roma 3-1 e conquistando il passaggio alle semifinali. Una serata che ha visto esordire diversi nuovi volti rossoneri, con l’entusiasmo del pubblico che ha celebrato un successo meritato. Tuttavia, nonostante il risultato positivo sul campo, per il club di via Aldo Rossi c’è anche una nota dolente che arriva dal punto di vista economico.

Nel comunicato relativo alle partite di Coppa Italia di questa settimana, il Giudice Sportivo ha sanzionato il Milan con una multa di 10.000 euro. La motivazione della penalizzazione è legata a un ritardo nel rientro in campo per il secondo tempo, avvenuto circa quattro minuti dopo l’orario previsto. La decisione è stata presa a titolo di “responsabilità oggettiva” e per “recidiva reiterata”, facendo riferimento a episodi simili verificatisi in passato.