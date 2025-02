Milan-Roma, Fofana: “Oggi inizia la nostra stagione? Vi dico che …”

Youssouf Fofana , centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Roma , partita dei quarti di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2024-2025 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Roma 3-1, così Fofana nel post-partita di 'San Siro'

"I tifosi sono stati fondamentali, vogliamo mantenere questo livello fatto vedere stasera e vogliamo proseguire così. Se stasera può iniziare la nostra stagione? Non dobbiamo cancellare la prima parte di stagione, anche per rispetto di quelli che hanno iniziato con noi. Non dimentichiamo la prima parte dell'annata. Mi spiace aver perso il derby, ma ce ne sono talmente tante ... Voglio continuare così, a fare bene".