Milan-Lazio, Sarri: “Arriviamo entrambi con i presupposti giusti” | News

Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, ha parlato ai canali ufficiali della Lazio della partita di Coppa Italia contro il Milan

Su come arrivano Milan e Lazio al match : "Con i presupposti giusti entrambe le squadre. Loro hanno vinto un derby che ti dà tanta benzina, ma anche noi abbiamo vinto una partita importante. La Coppa Italia è una delle competizioni più antisportive al mondo, è palesemente fatta per far arrivare alle dirette televisive certe squadre. Non si sa quando, dove e chi fa i sorteggi. Ma è così e ce la giocheremo al meglio".

Sulla formazione che schiererà: "Ancora non ho assolutamente idea. Non dobbiamo essere condizionati dalla partita di campionato in cui abbiamo perso in maniera netta. Dobbiamo giocare con tanta motivazione: per noi che siamo nella terra di nessuno la Coppa Italia è un traguardo importante, per loro invece, che sono in lotta per lo scudetto, può essere un traguardo secondario. Noi adesso dobbiamo sparare più cartucce possibili".