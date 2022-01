Milan, la Coppa Italia è stregata: l’ultima vittoria risale al 2003

Il Milan di Stefano Pioli debutta domani in Coppa Italia contro il Genoa. La competizione non viene vinta dal club rossonero dal 2003

Salvatore Cantone

Come viene riportato da Tuttosport, il Milan fa il suo esordio in Coppa Italia contro il Genoa. La competizione suscita sentimenti contrastanti nei rossoneri: negli anni di Berlusconi veniva in un certo senso snobbata, ora invece può diventare un obiettivo importante.

La curiosità, però, è che l'ultimo successo del Milan in Coppa Italia è targato 2003, cioè ancora sotto la gestione Berlusconi. Fresco di vittoria in Champions contro la Juventus, il trofeo viene vinto grazie al pareggio di San Siro contro la Roma (dopo la vittoria dell'andata). Sono passate per ben 18 stagioni dall'ultima vittoria e dunque è arrivato il momento di cambiare musica.

In questi 18 anni ci sono state anche due finali, entrambe perse contro la Juventus. Una con Brocchi in panchina, con un gol di Morata nel secondo tempo supplementare, e una con Gattuso in panchina, finita 4-0 per i bianconeri. La speranza è che questa tendenza possa finalmente cambiare, anche perchè i rossoneri sono stati eliminati dalle coppe europee e quindi avranno la possibilità di gestire al meglio il doppio impegno.