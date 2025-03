Milan-Inter, Semifinale di Coppa Italia: I biglietti sono già in vendita

I biglietti per la Semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter, in programma mercoledì 2 aprile, sono disponibili per la vendita libera

Alessia Scataglini 17 marzo 2025 (modifica il 17 marzo 2025 | 22:46)

I biglietti per la tanto attesa Semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Inter, in programma mercoledì 2 aprile alle ore 21:00, sono ufficialmente disponibili per la vendita libera. A comunicarlo è il club rossonero, che ha anche lanciato un promemoria sui propri canali social per tutti i tifosi desiderosi di assistere al derby di Coppa del prossimo mese.