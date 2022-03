Milan-Inter 0-0 al 45′: derby vibrante, ma senza reti | Coppa Italia News

È finito il primo tempo di Milan-Inter, derby d'andata delle semifinali di Coppa Italia. Ecco come sono andati i primi 45' dei rossoneri

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Inter , il derby di Milano . La partita è valida per l'andata delle semifinali della Coppa Italia 2021-2022 . Ecco come sono andati i primi 45' di gioco dei rossoneri di Stefano Pioli .

La partita si infiamma: cartellino giallo, giusto, al 33' per Brozović per un fallo da dietro su Leão lanciato a rete. Al 38' ci prova, da fuori area, Nicolò Barella sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Çalhanoğlu: pallone sul fondo. Un minuto più tardi occasione clamorosa per il Diavolo, con Saelemaekers che cede la sfera a Rade Krunić, tutto solo in area di rigore.