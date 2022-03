Milan-Inter 0-0 al 90′: rossoneri troppo imprecisi | Coppa Italia News

È finito Milan-Inter, derby d'andata delle semifinali di Coppa Italia. Ecco com'è andata la partita dei rossoneri di mister Stefano Pioli

Daniele Triolo

È terminato da pochi minuti Milan-Inter, il derby di Milano. La partita era valida per l'andata delle semifinali della Coppa Italia 2021-2022. Ecco com'è andata la gara dei rossoneri di Stefano Pioli.

Dopo il primo tempo, terminato 0-0, ma che ha visto il Milan messo meglio in campo e collezionare più occasioni da gol dell'Inter, la ripresa inizia in maniera esplosiva.

Prima chance per l'Inter, subito, con un colpo di testa di Edin Džeko, ben imbeccato da Nicolò Barella nel cuore dell'area di rigore rossonera. Conclusione alta sulla traversa.

Sul capovolgimento di fronte, va al tiro Rafael Leão: il bel destro a giro dell'attaccante portoghese del Milan, però, è neutralizzato a mano aperta da Samir Handanović con un grande intervento. Il Diavolo reclama un calcio di rigore per un intervento, scomposto, di Milan Škriniar in piena area su Olivier Giroud: invocato l'ausilio del V.A.R, che non arriva.

Ma tanti, molti dubbi. Potenziale penalty negato ai rossoneri. Milan ancora vicino al gol del vantaggio al 49' quando Giroud, da perfetta boa nel cuore dell'area di rigore interista, difende il pallone e lo cede all'accorrente Alexis Saelemaekers: il piatto destro del belga, però, è chiuso da Alessandro Bastoni.

Mike Maignan, in uscita bassa, anticipa al 58' in area di rigore rossonera Lautaro Martínez: l'attaccante argentino dell'Inter, però, non toglie la gamba (cercava il rigore?) e colpisce il portiere del Milan alla mano. Il francese si riprende soltanto dopo l'intervento dello staff sanitario del Diavolo.

Al 60' ci prova, dalla distanza, Alessandro Florenzi con una bella botta di destro dalla distanza: parata sicura, centrale, di Handanović. A metà ripresa, girandola di sostituzioni: nell'Inter fuori Barella e Lautaro, dentro Arturo Vidal ed Alexis Sánchez. Nel Milan, invece, fuori Saelemaekers, Krunić e Leão, dentro Junior Messias, Brahim Díaz ed Ante Rebić.

Al 72' proprio i subentrati rossoneri creano in contropiede un'ottima chance per andare in vantaggio. Messias avvia l'azione, Rebić la rifinisce per Brahim. Male, però, visto che il suggerimento del croato per l'andaluso è impreciso e, di fatto, la conclusione dell'ex Real Madrid, messo male con il corpo, finisce sul fondo.

Tra il 76' e il 77' è protagonista Denzel Dumfries: prima, in difesa, chiude su Theo Hernández un'azione pericolosa. Quindi, in attacco, mette un cross potente, preciso, secco, per Džeko. Il bosniaco, però, è chiuso da Pierre Kalulu. Il Milan si divora un'altra, colossale, occasione da rete sull'asse Messias-Brahim Díaz-Rebić lanciati in contropiede.

Potenziale palla-gol per il Diavolo in questo derby così acceso. Ci prova Messias, da appena fuori area, ma non impensierisce Handanović. Dentro Joaquín Correa per Džeko nell'Inter, poi Davide Calabria per l'ottimo Florenzi nel Milan. Entrano anche Matteo Darmian e Robin Gosens (esordio in nerazzurro) per Dumfries ed Ivan Perišić.

Il risultato non cambia dopo 4' di recupero. Milan-Inter finisce 0-0: la qualificazione alla finale della Coppa Italia, pertanto, si deciderà nel derby di ritorno in programma ad aprile. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

