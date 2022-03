Pagelle Milan-Inter 0-0: Bennacer il migliore, bentornato Tomori

PAGELLE MILAN-INTER - Finisce zero a zero il primo atto della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter. Dopo le prestazioni horror contro Salernitana e Udinese, i rossoneri hanno mostrato una reazione evidente sia dal punto di vista della determinazione, che del gioco. A mancare è soltanto un gol e di certo non è un dettaglio. Il Diavolo crea tante occasioni, ma non riesce a trovare il colpo del ko. Appuntamento ad aprile per la gara di ritorno. Nelle prossime schede le pagelle dei rossoneri!