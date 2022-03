Milan-Inter, Pioli: “Meritavamo di vincere. Partitone di Bennacer e Kessie”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Mediaset' al termine del derby tra Milan e Inter a 'San Siro'. Le sue dichiarazioni

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Mediaset' al termine di Milan-Inter , il derby di Milano , partita valida per l'andata delle semifinali della Coppa Italia 2021-2022 . Ecco le sue dichiarazioni: "Abbiamo giocato una buona partita, meritavamo qualcosa in più. Se la vediamo nell'ottica delle due partite però è un buon risultato"

Se le scelte sono state dettate anche dalla gara contro il Napoli : "Ho scelto la squadra che stava meglio per stasera, l'atteggiamento tattico mi imponeva certe caratteristiche. Sappiamo l'importanza della partita con il Napoli, c'è tempo per prepararla. Più le partite sono difficili e più sono belle da superare".

Sul Milan che ha aggredito poco: "Mi dispiace ma non sono d'accordo. La squadra ha aggredito per tutta la partita accettando anche la parità numerica. Kessie e Bennacer hanno fatto un partitone. Prestazione di alto livello per tutti i giocatori".