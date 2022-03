Milan-Inter, Inzaghi: “Non abbiamo rischiato tanto, derby non spettacolare”

Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato a 'Mediaset' al termine del derby tra Milan e Inter a 'San Siro'. Le sue dichiarazioni

Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato ai microfoni di 'Mediaset' al termine di Milan-Inter , il derby di Milano , partita valida per l'andata delle semifinali della Coppa Italia 2021-2022 . Ecco le sue dichiarazioni: "Penso che oggi il derby sia stato meno spettacolare degli altri due, c’è tanto in palio. Adesso con calma penseremo al ritorno, perché vogliamo la finale. Abbiamo giocato tanto e dobbiamo recuperare brillantezza".

Sulla condizione fisica della squadra: " Stiamo giocando tanto. Devo rivedere la partita ma a parte un’uscita e una parata di Handanovic non abbiamo rischiato tanto. Loro sono stati bravi in due occasioni. Siamo ancora il miglior attacco e fa notizia non segnare, ma torneremo presto. Il calo è fisiologico, abbiamo giocato e spinto tanto tra novembre, dicembre e gennaio. Il momento è questo, non stiamo giocando bene. Nel derby di campionato avevamo fatto 75 minuti molto bene, oggi siamo stati meno brillanti ma in palio c’è una finale".

Su Barella: "Penso che Nicolò non sia in crisi. Non guardo al singolo perché penso alla squadra. Abbiamo recuperato due giocatori importanti come Gosens e Correa. Siamo in un momento di transizione e le ultime partite sono state comunque positivi in termini di dati fisici". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>