Milan-Inter 0-0, i numeri del derby di Milano | Coppa Italia News

Milan-Inter, il derby di Milano, partita di andata delle semifinali di Coppa Italia, è terminato 0-0 a 'San Siro'. Tutti i numeri del match

Daniele Triolo

(fonte: acmilan.com) - 90 minuti generosi, ma alla fine è 0-0 tra Milan e Inter nel terzo derby stagionale: sarà il match di ritorno, previsto tra un mese e mezzo, a decidere chi tra rossoneri e nerazzurri accederà alla finale di Coppa Italia. Queste sono le principali statistiche prodotte dalla semifinale d'andata.

1 - Milan e Inter hanno pareggiato in ognuna delle ultime quattro sfide nella Semifinale di una competizione: 1-1 in Coppa Italia nel 1985; 0-0 e 1-1 in Champions League nel 2003; 0-0 ieri sera.

2 - Il Milan è rimasto imbattuto (1V, 2N) in almeno tre sfide contro l'Inter nella stessa stagione per la prima volta dal 2004/05.

3 - Fikayo Tomori ha collezionato la sua 50ª presenza in tutte le competizioni con il Milan. Il difensore inglese ha tagliato tale traguardo nella stessa occasione in cui aveva disputato la prima presenza in rossonero, ovvero in un derby di Coppa Italia.

4 - Dopo il pareggio per 1-1 dello scorso novembre in Serie A, Milan e Inter hanno pareggiato due derby di fila in casa dei rossoneri in tutte le competizioni per la prima volta dal 1992/93.

5 - Il Milan è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide contro l'Inter disputate tra Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana (4V, 4N).

6 - A partire dalla stagione 2017/18, il Milan è la squadra ad aver ottenuto più clean sheet in Coppa Italia: ben 12, su 18 gare giocate.

