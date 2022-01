Milan-Genoa 3-1, Coppa Italia: Rafael Leao MVP della partita / News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato l'MVP della partita di Coppa Italia. Chi se non Rafael Leao?

Una gara da protagonista, come spesso sta accadendo in questo inizio di 2022. Rafael Leão è entrato e ha determinato un Milan-Genoa fino a quel momento in grande equilibrio. Una prestazione maiuscola, condita da uno splendido gol e da sgasate continue sulla corsia mancina. Anche il popolo rossonero ha apprezzato l'impatto del talento portoghese sul match, tanto da premiarlo con il 71% dei voti come miglior giocatore della sfida.

Veniamo ai numeri della partita di Rafa. Nonostante il suo ingresso sia arrivato solo al 62', il numero 17 rossonero ha ottenuto il primato per tiri nello specchio (2), tiri respinti (2) e tiri parati (1). Ottimo anche il suo apporto per i compagni, come evidenziato dal numero di cross effettuati (3) e di occasioni create (3). Una gara totale, per un giocatore che è sempre più un punto di riferimento per Mister Pioli. Bravo Rafa, avanti così!