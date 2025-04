Milan, Furlani: “Paratici? Non commento. Non siamo contenti dei risultati”

Su cosa dovrà fare il ds del futuro: "Non abbiamo avuto un ds tradizionale, abbiamo di fatto separato il suo ruolo in varie persone del club. Ora stiamo valutando di prendere un direttore sportivo tradizionale. Rimarrà comunque un gruppo di lavoro per l'obiettivo di vincere sul campo". LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere il derby di Coppa tra Milan e Inter in diretta tv o streaming >>>