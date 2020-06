Milan, Europa e milioni: la Coppa Italia è di vitale importanza

MILAN NEWS – C’è stato un tempo in cui la Coppa Italia veniva snobbata dai top club italiani che preferivano concentrarsi sulle competizioni europee e sul campionato. Oggi, però, la storia è cambiata e il trofeo nazionale è stato negli ultimi anni rivalutato molto, considerando non solo l’incasso economico che ne deriva in caso di vittoria, ma anche la qualificazione all’Europa League per la squadra vincitrice, una sorta di scorciatoia europea per chi fa fatica in campionato.

La stessa scorciatoia che il Milan di Stefano Pioli vorrebbe prendere, ma per farlo dovrà tentare l’impresa venerdì sera a Torino contro la Juventus partendo dall’1-1 di San Siro. Lo stadio vuoto azzererà il fattore campo, ma il gap tra le due squadre rimarrà tutto sommato ampio. In questo senso, i rossoneri si augurano che la sosta forzata possa aver livellato la distanza tra i due club.

Iniziata con la speranza di tornare in Champions League, sfiorata lo scorso anno con Rino Gattuso, la stagione del Milan si è presto arenata e incagliata nelle difficoltà, tra esoneri, sconfitte, e scissioni in società. Ora, però, si apre uno spiraglio che potrebbe voler dire dare un significato diverso a questa annata così travagliata.

Vincere la Coppa Italia vorrebbe dire incassare circa 20 milioni, tra premi e qualificazione europea, e sarebbe dunque un risultato dal punto di vista economico. Ma anche da quello sportivo perché vorrebbe dire conquistare l’accesso all’Europa League, cosa che in campionato col settimo posto porterebbe a dover fare i preliminari. Infine, sarebbe un risultato simbolico perché Pioli regalerebbe ad Elliott il primo trofeo da proprietario del club di via Aldo Rossi dopo quasi due anni. Intanto, ieri Silvio Berlusconi ha parlato del futuro allenatore del Milan>>>

