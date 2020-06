Berlusconi: “Al Milan ci sarà un nuovo allenatore capace”

NEWS MILAN – L’intervista di Silvio Berlusconi a Telelombardia tra Monza e il passato al Milan. Il suo Monza ha conquistato la promozione in Serie B, ma non dimentica di parlare del club rossonero e della situazione complicata che sta attraversando. L’ex Presidente rossonero non ha resistito e ha parlato anche della situazione attuale del Milan.

“Penso che siano tante le cose che una squadra e i giocatori devono avere per arrivare ai risultati. Credo che ci potrà essere un nuovo allenatore capace“. Possibile che in queste parole possa esserci un riferimento, nemmeno troppo velato, a Ralf Rangnick.

I consigli al Milan: “È quello di preparare bene le partite, ripassando gli schemi che si esercitano in allenamento e andare in campo anche affidandosi all’improvvisazione, con testa e voglia di mettere in atto degli schemi che ti permettano in maniera razionale di poter arrivare più spesso al tiro e quindi al gol”.

Poi l’altra rivelazione: “Non è facile trovare un successore, è difficile succedere ad un Berlusconi. Credo che io abbia fatto quello che dovevo fare, sono ancora vicino al Milan, dò tutti i suggerimenti che mi possono sembrare utili. Spero che con la mia semi assistenza possano vincere ancora”.

Leggi l’intervista completa a Silvio Berlusconi, in cui parla anche di Boban e Maldini >>>