Milan e Torino, tantissimi cambi rispetto a tre giorni fa: ecco la somma

Milan e Torino, quanti cambi in Coppa Italia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo lo scontro il campionato, terminato per 2-0 a favore dei rossoneri, Milan e Torino tornano a sfidarsi anche in Coppa Italia, nel match valido per gli Ottavi di Finale della competizione. Secondo quanto fa notare ‘Opta’, portale specializzato in dati statistici, sono ben 13 i cambi che i due allenatori hanno deciso di operare per questa sera (cinque variazioni per Stefano Pioli, otto per Marco Giampaolo).

