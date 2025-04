Milan, due finali in una stagione come nel 2007: quelle volte finì così

Due finali nel 2007-2008 ... due vittorie

Una statistica interessante? Il Milan giocherà due finali in una stessa stagione (Supercoppa Italiana e Coppa Italia) per la prima volta dalla stagione 2007-2008: furono entrambe vinte, con Carlo Ancelotti in panchina. La prima, il 31 agosto 2007, battendo il Siviglia per 3-1 allo stadio 'Louis II' di Montecarlo (reti di Filippo Inzaghi, Marek Jankulovski e Ricardo Kaká per i rossoneri).