Nel 2010 decise Ibrahimović dagli undici metri

Una statistica interessante? Il Milan ha vinto un derby in casa dell'Inter senza subire gol tra tutte le competizioni (0-3) per la prima volta dal 14 novembre 2010 (0-1 in Serie A, rigore di Zlatan Ibrahimović, in quel caso con Massimiliano Allegri in panchina). LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, possibile un colpo da urlo in Premier League >>>