Milan-Bologna, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

Il Bologna si avvicina all'appuntamento con voglia di riscatto. Dopo il bel successo sull'Inter, in campionato i rossoblù hanno rallentato la corsa e perso terreno rispetto alla qualificazione alla prossima Champions League: dall'1-1 casalingo contro la Juventus in Serie A al ko di San Siro. In Coppa Italia, i felsinei hanno recentemente eliminato l'Empoli (5-2 complessivo), dimostrando in generale di poter competere ad alto livello . Nonostante alcune difficoltà, sono pronti a dare il massimo. Avversari attesi schierando il 4-2-3-1 , particolare attenzione alla fase offensive: Orsolini, Ndoye appena recuperato e Dallinga-Castro.

DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA

In Italia verrà trasmessa su Canale 5.