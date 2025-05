Milan-Bologna 0-1, Panucci: “I rossoblù hanno meritato per organizzazione coraggio”

Christian Panucci, intervenuto in diretta a Mediaset al termine della finale di Coppa Italia, ha analizzato il match tra Milan e Bologna

Christian Panucci , intervenuto in diretta a Mediaset al termine della finale di Coppa Italia, ha analizzato la prestazione delle due squadre, sottolineando la mancanza di incisività del Milan e l'organizzazione tattica del Bologna.:

“Il Bologna ha meritato per organizzazione e coraggio. Inizialmente il Milan ha fatto qualcosina, ma poi quando è stato pressato non ha mai avuto idea di come uscire dal pressing: palla sempre dietro al portiere. La squadra di Italiano è stata molto più organizzata ed ha meritato di vincere”.