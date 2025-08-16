Pianeta Milan
Milan-Bari, San Siro in festa: 60mila tifosi a riabbracciare il Diavolo 

Milan e Inter giocheranno all'estero? Possibile ecco perché
L'attesa è finita. Il nuovo Milan si prepara a scendere in campo in un San Siro che si annuncia incandescente: ecco quanti tifosi ci saranno
L'attesa è finita. A pochi giorni dall'esordio stagionale in Coppa Italia, il Milan si prepara a scendere in campo in un San Siro che si annuncia incandescente. La prevendita dei biglietti per il match di domenica 17 agosto contro il Bari ha superato ogni aspettativa, con ben 60mila tagliandi venduti. Un segnale forte e chiaro della fame di calcio dei tifosi rossoneri, pronti a sostenere la squadra fin dalla prima uscita ufficiale.

Milan-Bari, San Siro da brividi: quasi tutto esaurito per la Coppa Italia

L'entusiasmo è palpabile. L'affluenza massiccia del pubblico dimostra la grande voglia di ricominciare e di supportare il nuovo corso in una stagione che si preannuncia ricca di sfide.

Tra i 60mila spettatori, non mancherà la passione del pubblico ospite. Circa 2mila tifosi del Bari sono attesi al "Meazza" per sostenere la loro squadra in un esordio difficile ma affascinante. La loro presenza aggiungerà colore e tifo, rendendo l'atmosfera ancora più elettrizzante.

Il Milan sa che dovrà ripartire con il piede giusto in una competizione che, pur non essendo l'obiettivo principale, rappresenta un'occasione per mettere in mostra il proprio valore e regalare una grande prestazione a un pubblico che risponde presente con un calore da brividi. Il Diavolo è pronto a ruggire, e San Siro è pronto a esplodere.

