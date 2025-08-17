Pianeta Milan
COPPA ITALIA

Milan-Bari, Ricci: “Che emozione San Siro. Modric? Fondamentale”

Samuele Ricci AC Milan Milan-Bari 2-0 Coppa Italia 2025-2026
Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026
Daniele Triolo 

Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Bari 2-0, così Ricci nel post-partita di 'San Siro'

Sull'esordio stagionale: "È stato bellissimo, miglior modo di esordire davanti a tanti tifosi che tutti ringraziamo. Non era scontato che fossero qui. Grande prestazione da parte del gruppo. Dobbiamo lavorare su alcune cose, ma ci stiamo lavorando e ci lavoreremo"

Sulla sua prima a 'San Siro' e l'ovazione per Luka Modrić: "Emozioni che ti rimangono dentro, entrare a San Siro da giocatore e non da avversario era la prima volta. Sensazioni che rimarranno per sempre. Modrić? Lo conosciamo tutti come campione, ma è un ragazzo umilissimo e disponibile con tutti. Non è scontato. Una pedina fondamentale all'interno dello scacchiere".

Su cosa chiede loro Massimiliano Allegri: "Quello che c'ha chiesto il mister è di essere compatti nella fase difensiva, poi abbiamo le qualità davanti per creare qualcosa. Ma si parte per difendere tutti insieme, dal primo attaccante all'ultimo difensore. Se giochiamo sempre così, possiamo divertirci".

