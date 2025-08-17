Milan-Bari, Ricci: “Che emozione San Siro. Modric? Fondamentale”

Sulla sua prima a 'San Siro' e l'ovazione per Luka Modrić: "Emozioni che ti rimangono dentro, entrare a San Siro da giocatore e non da avversario era la prima volta. Sensazioni che rimarranno per sempre. Modrić? Lo conosciamo tutti come campione, ma è un ragazzo umilissimo e disponibile con tutti. Non è scontato. Una pedina fondamentale all'interno dello scacchiere".
Su cosa chiede loro Massimiliano Allegri: "Quello che c'ha chiesto il mister è di essere compatti nella fase difensiva, poi abbiamo le qualità davanti per creare qualcosa. Ma si parte per difendere tutti insieme, dal primo attaccante all'ultimo difensore. Se giochiamo sempre così, possiamo divertirci".
