Milan-Bari, Ricci: “Che emozione San Siro. Modric? Fondamentale”

Sulla sua prima a 'San Siro' e l'ovazione per Luka Modrić: "Emozioni che ti rimangono dentro, entrare a San Siro da giocatore e non da avversario era la prima volta. Sensazioni che rimarranno per sempre. Modrić? Lo conosciamo tutti come campione, ma è un ragazzo umilissimo e disponibile con tutti. Non è scontato. Una pedina fondamentale all'interno dello scacchiere".