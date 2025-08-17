Pianeta Milan
Milan-Bari, Pulisic: “Buon inizio di stagione. Non pensiamo allo scudetto, ma…”

Milan-Bari, Pulisic: “Buon inizio di stagione. Non pensiamo allo scudetto, ma…” - immagine 1
Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' dopo Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026
Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

La prima: “Per noi è un buon inizio di stagione. Potevamo fare anche più gol ma l’importante è che abbiamo vinto”.

Sulla seconda stella “Per noi la più importante è la prossima partita. Non pensiamo già allo scudetto, vogliamo pensare partita per partita”.

