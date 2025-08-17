Milan-Bari, Landucci: “Atteggiamento ottimo, ma troppi gol sbagliati. Su Leao…”

Se Leao sarà presente contro la Cremonese: “Non so dirtelo, è uscito per questo fastidio. Non volevamo rischiare più di tanto. Vediamo nei prossimi giorni il risultato degli esami medici”.

Sul modulo: “A seconda delle situazioni. Dovevamo cercare Pulisic e Loftus dietro i loro centrocampisti e dovevamo cambiare gioco perché la loro linea era molto stretta, cambiando gioco per andare uno contro uno. Hanno tirato qualche volta di troppo e non ci piace”.

Su Loftus-Cheek: “Ha una forza straordinaria, ama il contatta fisico. Vogliamo che si inserisca di più, ma in ogni caso ha fatto una buona partita: quando è partito è stato difficile fermarlo”.

Su Gimenez: “Di mercato non posso parlare. Per noi Santi è un giocatore importante, è arrivato il 4 agosto. È entrato subito, ha fatto un assist, si è mosso bene. Siamo contenti di lui e di tutta la squadra. In ogni allenamento tutti hanno dato il 100%: a Milanello si è creata una buona atmosfera. Ci godiamo stasera e da domani pensiamo alla Cremonese. Questa squadra deve pensare ad una partita alla volta e fare il meglio possibile”.

Se ha già visto Allegri “Non ho visto Allegri, non può entrare nello spogliatoio. Siccome lo conosco dico che sarà contento di alcune cose e meno di altre: ne parleremo in settimana"