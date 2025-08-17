Pianeta Milan
COPPA ITALIA

Milan-Bari, Landucci: “Atteggiamento ottimo, ma troppi gol sbagliati. Su Leao…”

Marco Landucci, vic allenatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' dopo Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026
Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

“È stato un buonissimo atteggiamento. La squadra ha intepretato bene quello che doveva fare, abbiamo sbagliato qualche gol di troppo nel primo tempo ma la squadra ha fatto una partita seria".

Se Leao sarà presente contro la Cremonese: “Non so dirtelo, è uscito per questo fastidio. Non volevamo rischiare più di tanto. Vediamo nei prossimi giorni il risultato degli esami medici”.

Sul modulo: “A seconda delle situazioni. Dovevamo cercare Pulisic e Loftus dietro i loro centrocampisti e dovevamo cambiare gioco perché la loro linea era molto stretta, cambiando gioco per andare uno contro uno. Hanno tirato qualche volta di troppo e non ci piace”.

Su Loftus-Cheek: “Ha una forza straordinaria, ama il contatta fisico. Vogliamo che si inserisca di più, ma in ogni caso ha fatto una buona partita: quando è partito è stato difficile fermarlo”.

Su Gimenez: “Di mercato non posso parlare. Per noi Santi è un giocatore importante, è arrivato il 4 agosto. È entrato subito, ha fatto un assist, si è mosso bene. Siamo contenti di lui e di tutta la squadra. In ogni allenamento tutti hanno dato il 100%: a Milanello si è creata una buona atmosfera. Ci godiamo stasera e da domani pensiamo alla Cremonese. Questa squadra deve pensare ad una partita alla volta e fare il meglio possibile”.

Se ha già visto Allegri “Non ho visto Allegri, non può entrare nello spogliatoio. Siccome lo conosco dico che sarà contento di alcune cose e meno di altre: ne parleremo in settimana"

