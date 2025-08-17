Milan-Bari, Gabbia: “Scudetto? Non è il momento dei proclami. Dobbiamo..”

Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' dopo Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026
Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Umore diverso dall'ultima stagione: “Sicuramente quella che è stata la stagione passata abbiamo cercato di lasciarcela alle spalle dal primo giorno, siamo stati bravi, noi e lo staff di Milanello, ad aver resettato tutto. Un grazie speciale a tutte le persone che sono venute oggi, uno stadio così ad agosto è incredibile”.