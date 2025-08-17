Milan-Bari, Caserta: “C’è tanto da lavorare, serve tempo e pazienza”

"C'è tanto da lavorare, siamo all'inizio con una squadra nuova. Serve tempo e pazienza. Il campionato è molto lungo, siamo all'inizio e serve tanto lavoro. Vedo grandi passi in avanti".

"Verreth? Sono stati giorni difficili per noi, per lui e la sua famiglia. Non è facile raccontare, soprattutto in quei momenti. È stato 10 giorni senza allenarsi. È stato emozionante e toccante quel minuto di raccoglimento, ci siamo stretti ancora di più attorno a lui. Non sono stati giorni facili".