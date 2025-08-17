Pianeta Milan
Milan-Bari, Caserta: “C’è tanto da lavorare, serve tempo e pazienza”

Fabio Caserta, allenatore biancorosso, ha parlato a 'Mediaset' dopo Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026
Fabio Caserta, allenatore biancorosso, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Mi aspettavo sicuramente le difficoltà, giochi a Milano contro una squadra nettamente più forte. La squadra ha fatto un'ottima partita, dovevamo sfruttare le occasioni create. Sono soddisfatto della prestazione, abbiamo giocato a viso aperto e rischiato anche tanto. È ciò che chiedo ai ragazzi".

"C'è tanto da lavorare, siamo all'inizio con una squadra nuova. Serve tempo e pazienza. Il campionato è molto lungo, siamo all'inizio e serve tanto lavoro. Vedo grandi passi in avanti".

"Verreth? Sono stati giorni difficili per noi, per lui e la sua famiglia. Non è facile raccontare, soprattutto in quei momenti. È stato 10 giorni senza allenarsi. È stato emozionante e toccante quel minuto di raccoglimento, ci siamo stretti ancora di più attorno a lui. Non sono stati giorni facili".

