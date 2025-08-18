Pianeta Milan
Milan-Bari 2-0, Viviano nel post-partita: “C’è bisogno di Vlahovic”

Emiliano Viviano ha parlato dagli studi di Mediaset nel post-partita di Milan-Bari 2-0. Ecco le sue impressioni e i suoi giudizi
Nel post-partita di Milan-Bari 2-0 Emiliano Viviano ha parlato dagli studi di SportMediaset. Di seguito, si riportano le sue dichiarazioni e le sue prime impressioni su questo nuovo Milan, vittorioso in questa prima uscita ufficiale della stagione. I rossoneri, grazie a questa vittoria, accedono ai sedicesimi di Coppa Italia.

Milan-Bari, Viviano nel post-partita

Il migliore? "Saelemaekers mi è piaciuto molto. Leao ingiudicabile. Pulisic una conferma. Saelemaekers può essere una risorsa importante".

Il Milan come il Napoli dell'anno scorso: "Il vantaggio di giocare una partita a settimana. I nuovi si devono integrare. Si deve girare l’ambiente. Li vedo un gradino dietro a Napoli e Inter".

Su Pulisic e Leao: "Pulisic leader tecnico. Leao non è un problema, ma è la soluzione. Dobbiamo scoprire tutto il suo potenziale".

Leao potrà maturare con Modric? "Modric lo può aiutare. Leao deve imparare a elevare le sue pause. Come fa Messi che quando cammina studia e osserva il campo. Per me Leao è la soluzione per un grande Milan".

Sul nuovo attaccante da prendere sul calciomercato: "Mi piace molto Hojlund, ma preferirei Vlahovic. È più attaccante d’area di rigore. Il Milan ha più bisogno di Vlahovic".

