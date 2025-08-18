Milan-Bari 2-0, Viviano nel post-partita: “C’è bisogno di Vlahovic”

Il Milan come il Napoli dell'anno scorso: "Il vantaggio di giocare una partita a settimana. I nuovi si devono integrare. Si deve girare l’ambiente. Li vedo un gradino dietro a Napoli e Inter".
Su Pulisic e Leao: "Pulisic leader tecnico. Leao non è un problema, ma è la soluzione. Dobbiamo scoprire tutto il suo potenziale".
Leao potrà maturare con Modric? "Modric lo può aiutare. Leao deve imparare a elevare le sue pause. Come fa Messi che quando cammina studia e osserva il campo. Per me Leao è la soluzione per un grande Milan".
Sul nuovo attaccante da prendere sul calciomercato: "Mi piace molto Hojlund, ma preferirei Vlahovic. È più attaccante d’area di rigore. Il Milan ha più bisogno di Vlahovic".
