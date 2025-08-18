Milan-Bari 2-0, Panucci nel post-partita: “Leao ci sarà alla prima di Serie A”

Christian Panucci ha parlato negli studi di Mediaset nel post-partita di Milan-Bari 2-0. Ecco le sue impressioni e i suoi giudizi
Nel post-partita di Milan-Bari 2-0 ha parlato Christian Panucci, ex giocatore del Milan. A SportMediaset ha dato le sue prime impressioni e ha dato i primi giudizi sul nuovo Milan, vittorioso in questa prima uscita ufficiale. I rossoneri sono passati ai sedicesimi di Coppa Italia.
Milan-Bari, Panucci nel post-partita
Ha esordito con semplicità: "Buona partita, ottimo spirito".
Sullo Scudetto: "Fanno bene a non fare proclami. Sicuramente con il lavoro, si vedrà cosa succederà. È tutto ancora in costruzione ma possono togliersi molte soddisfazioni".