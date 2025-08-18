Pianeta Milan
COPPA ITALIA

Milan-Bari 2-0, Panucci nel post-partita: “Leao ci sarà alla prima di Serie A”

Christian Panucci AC Milan
Christian Panucci ha parlato negli studi di Mediaset nel post-partita di Milan-Bari 2-0. Ecco le sue impressioni e i suoi giudizi
Nel post-partita di Milan-Bari 2-0 ha parlato Christian Panucci, ex giocatore del Milan. A SportMediaset ha dato le sue prime impressioni e ha dato i primi giudizi sul nuovo Milan, vittorioso in questa prima uscita ufficiale. I rossoneri sono passati ai sedicesimi di Coppa Italia.

Milan-Bari, Panucci nel post-partita

Ha esordito con semplicità: "Buona partita, ottimo spirito".

Sullo Scudetto: "Fanno bene a non fare proclami. Sicuramente con il lavoro, si vedrà cosa succederà. È tutto ancora in costruzione ma possono togliersi molte soddisfazioni".

Sull'infortunio di Leao: “Ha sentito qualcosa ma sono convinto che alla prima di campionato ci sarà. Si è fermato per prudenza. È stato intelligente”.

Vlahovic o Hojlund, chi vedi meglio? “Non vedo Allegri molto entusiasta di Vlahovic. Io vedo bene Hojlund. Sicuramente Vlahovic è un ottimo giocatore”.

