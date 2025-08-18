Il Milan inizia la stagione con il piede giusto, superando il Bari per 2-0 nel primo turno di Coppa Italia. Come riportato da Stefano Bressi nel nuovo video publicato sul canale YouTube di Pianeta Milan, la squadra di Massimiliano Allegri ha convinto a San Siro, mostrando fin da subito un'ottima condizione e idee chiare.Le reti decisive portano la firma di Rafa Leao e di Christian Pulisic, che ha siglato il raddoppio. Tra i migliori in campo anche Alexis Saelemaekers, instancabile sulla fascia, e Ruben Loftus-Cheek, punto di riferimento a centrocampo per qualità e fisicità.
Milan-Bari 2-0: Leao il nostro centravanti. Buona la prima, occhio al modulo
Il Milan inizia la stagione con il piede giusto, superando il Bari per 2-0 nel primo turno di Coppa Italia: le parole di Stefano Bressi
