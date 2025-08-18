Graziano Cesari - ex arbitro - ha commentato alcuni piccoli episodi di Milan-Bari 2-0 dagli studi di SportMediaset. La gara è stata molto corretta e tranquilla dal punto di vista arbitrale. Ecco che cosa ha detto.
Milan-Bari 2-0, Cesari scherza nel post-partita: “Avrei potuto arbitrare io”
L'ex arbitro Graziano Cesari ha parlato dagli studi di Mediaset commentando la prestazione della terna arbitrale di Milan-Bari
Milan-Bari, Cesari nel post-partita—
Cesari esordisce scherzando: "Grande correttezza in campo, ritmo non stressante. Avrei potuto arbitrare io".
Il commento sulla prestazione della terna arbitrale: "Bravissimo l’arbitro Arena. L’assistente è ben posizionato sul primo gol. Prima del gol, infatti, vede bene che Pulisic è in linea".
E ancora: "Bene anche sul gol annullato a Santiago Gimenez al 42’. Fuorigioco correttamente ravvisato".
