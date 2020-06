Juventus-Milan, Sarri: “Bene solo mezz’ora. Che errore i miei cambi”

JUVENTUS NEWS – Maurizio Sarri, tecnico bianconero, ha parlato ai microfoni di ‘RaiSport‘ al termine di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia all’Allianz Stadium di Torino. Queste le dichiarazioni dell’allenatore juventino dopo lo 0-0 che qualifica la Juventus:

“Dopo tre mesi, tornare in panchina è una bella sensazione. Anche se ci manca l’apporto del pubblico, senza loro non è semplice. Sono rimasto sorpreso e soddisfatto per i primi 30′ della partita, veloci, dominio, anche in parità numerica. Dopo siamo calati nei ritmi e intensità mentale, partite piene di rischi. Anche in parità stavamo dominando, uno-due tocchi con velocità. Nelle ultime partite non concediamo più niente agli avversari”.

Sulla prova di Cristiano Ronaldo, da centravanti: “Qualcosa si è rotto mesi fa, 70 giorni su un divano. Farli tornare efficienti non è semplice e automatico. Se la paragoni a una pre-campionato, sembra partita di fine luglio. Ma neanche, perché d’estate c’è uno stop attivo. Qui hanno fatto 70 giorni di divano. Ronaldo gli era stato chiesto sacrificio di giocare centrale, ha accettato. Bene prima mezz’ora, poi abbiamo sofferto di più. Ha fatto la partita che doveva fare. Qualche ripercussione dopo l’errore del rigore, perché ne sbaglia pochi. Ma è fortissimo e può giocare ovunque”.

Sulla prestazione di Paulo Dybala: “Se mi domandi la stessa cosa per tutti… Dico lo stesso di Cristiano Ronaldo”.

Stanchezza e cambi: “Ho fatto una cazzata con i 5 cambi. Cambiare 3 giocatori in un colpo solo non ci ha fatto bene…”.

Bentancur in mezzo e Pjanic mezz’ala: “Ci ho pensato spesso, ma poi mi sembra sempre un errore”.

In finale…: “Napoli o Inter? Che ti devo dire. Vediamo la partita, sarà bella”.

Su Douglas Costa: “Sinceramente anche quando l’ho tolto era uno dei più vivi. Sostituzione di paura da parte mia”.

