Juventus-Milan, Pioli ha scelto i terzini: ecco chi giocherà

MILAN NEWS – Chi tra Conti, Calabria, Saelemaekers e Laxalt? Stefano Pioli ha scelto i terzini che schiererà venerdì sera contro la Juventus, nel match dell’Allianz Stadium valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. A destra il ballottaggio tra Andrea Conti e il belga ex Anderlecht verrà vinto dal biondo di Lecco che agirà come di consueto nel suo ruolo. Facile pensare che Alexis Saelemaekers possa essere utilizzato per la sua freschezza atletica a gara in corso.

Sul lato mancino, invece, complice l’assenza di Theo Hernandez squalificato, agirà Davide Calabria che per l’occasione sarà adattato e dirottato sulla corsia mancina. Il classe 1996 vincerà con ogni probabilità il ballottaggio con Diego Laxalt che ieri non è stato nemmeno impiegato dal 1′ nella squadra delle riserve. Ah proposito. Ieri a Milanello ha lavorato anche Ibrahimovic: ecco quando vuole rientrare>>>

