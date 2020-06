Milan, Ibrahimovic lavora in palestra per recuperare il prima possibile

MILAN NEWS – Ieri a Milanello si è svolto un test amichevole in famiglia 11 contro 11. E mentre la squadra giocava, Zlatan Ibrahimovic si allenava da solo in palestra.

La notizia è stata riportata dalla Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea, Ibrahimovic sta faticando e lavorando sodo per accelerare i tempi di recupero e tornare al più presto a disposizione. Addirittura, pare che l’obiettivo sia quello di tornare in campo già contro il Lecce nella partita di Serie A prevista per lunedì 22 giugno. Stefano Pioli confida in una guarigione dal problema al polpaccio più veloce di quanto si prevedeva la settimana scorsa.

E a proposito della partitella giocatasi ieri, Paquetà si è messo ben in mostra. Clicca qui per saperne di più >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓