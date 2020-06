Juventus-Milan, Musacchio-Kjaer-Gabbia: ecco chi vincerà il ballottaggio

MILAN NEWS – In vista della gara di Coppa Italia contro la Juventus, Stefano Pioli avrebbe sciolto il dubbio su chi affiancare a Alessio Romagnoli. Il ballottaggio a 3 tra Simon Kjaer, Matteo Gabbia e Mateo Musacchio sembra sarà vinto dal centrale danese ex Atalanta e Roma.

L’esperto centrale, il cui futuro verrà deciso in questo finale di stagione dal momento che è in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia, verrà confermato come partner di Romagnoli esattamente come accaduto a gennaio e a febbraio dopo il suo arrivo. Solamente alcuni acciacchi fisici lo avevano costretto a dare forfait negli ultimi match prima dell’emergenza Covid-19.

In ogni caso si giocherà ogni 3 giorni e tutti avranno le lo chance di mettersi in mostra. Intanto, sfuma un possibile dirigente che avrebbe voluto portare con sé Rangnick: ecco di chi si tratta>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓