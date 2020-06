Juventus-Milan, Inzaghi: “Una sfida che non sarà mai come le altre”

MILAN NEWS – Filippo Inzaghi, ex Milan e Juventus, ha parlato della sfida di Coppa Italia di questa sera ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. Queste le sue dichiarazioni: “Juve-Milan non sarà mai come le altre partite. Quando giocavo, la prima grande sfida della stagione era il Trofeo Berlusconi. In estate le squadre erano ancora in rodaggio, ma San Siro si riempiva e anche gli ascolti in tv erano altissimi. La gente aveva voglia di calcio e sarà così pure stavolta. Tra l’altro questa sfida conta tanto”.

