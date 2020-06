Juventus-Milan, Colombo: “Il pronostico è 50 e 50, vi spiego il perché”

MILAN NEWS – Angelo Colombo, ex centrocampista del grande Milan degli anni Ottanta, ha parlato del match di Coppa Italia contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’:

Sull’assenza di Ibrahimovic: “Peserà, ma quando manca un punto di riferimento e un leader come lui di solito tutti gli altri ci mettono qualcosa in più, come quando c’è un’espulsione”.

Un pronostico: “Per me il pronostico è 50 e 50, conta poco il risultato dell’andata per il discorso sullo stop forzato. Bisognerà vedere chi è più squadra ma conteranno anche certi piccoli particolari”.

Sulle incertezze societarie che possono influenzare i giocatori: “Ci si gioca una semifinale e i calciatori saranno concentrati solo su questo. Anche perché può essere una possibilità per guadagnarsi un’eventuale riconferma”.

Su Pioli: “Non so se hanno già preso una decisione, contano i risultati e tutto è legato a questo“.

